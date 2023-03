Żona premiera Izraela była przez kilka godzin zablokowana w salonie fryzjerskim [VIDEO]

REKLAMA

W Tel Awiwie miał miejsce w sumie zabawny incydent. Zablokowana na kilka godzin w salonie fryzjerskim przez demonstrantów została Sara Netanjahu, żona premiera Izraela. Musiała być stamtąd ewakuowana przez policję.

W akcji „uwolnienia” żony premiera brały udział dziesiątki policjantów w pełnym rynsztunku. Wokół salonu fryzjerskiego pojawiła się też kawalkada policyjnych aut z włączonymi „kogutami”. Scena mocno surrealistyczna…

Był to zarazem epilog dużej manifestacji antyrządowe, która odbywała się w Tel Awiwie, w środę 1 marca. Odbywała się pod hasłem – „Nie chcę, aby Izrael stał się dyktaturą”. Podobne wydarzenie odbywało się także w Jerozolimie.

Sara Netanjahu utknęła na cztery godziny u fryzjera, a nagranie z „oblężenia” salonu było nawet transmitowane na żywo w telewizji. Widać było setki demonstrantów z izraelskimi flagami otaczającymi zakład, którzy uniemożliwiali uczesanej już Sarze jego opuszczenie. Podczas ewakuacji żona premiera została jeszcze wygwizdana.

Koalicja rządząca oskarżyła demonstrantów o „niegodny atak na wolność jednostki”. Opozycyjna lewica porównuje Sarę Netanjahu do francuskiej królowej Marii-Antoniny, której złośliwi rewolucjoniści przypisywali powiedzenie, że kiedy lud nie ma chleba, to może przecież jeść ciastka.

Protest dotyczył reformy sądownictwa. Manifestacje w tej sprawie trwają od ponad 2 miesięcy, ale tym razem po raz pierwszy policja użyła siły i gazu. Sam premier Benjamin Netanjahu też zabrał głosi i stwierdził, że „wolność do demonstrowania nie oznacza licencji na pogrążenie kraju w anarchii i chaosie”. „Nie zaakceptujemy przemocy ani w Huwarze, ani w Tel Awiwie, ani w gdziekolwiek indziej” – dodał premier Izraela. Nowe demonstracje zaplanowano na sobotni wieczór.

Video from a person at the scene. Riot police dispersing protestors laying siege to Sara Netanyahu while she’s getting her hair done. Hamedina Sq in north Tel Aviv.

Protestors as they have through the day chanting to police at the end: “Where were you at Huwara?” pic.twitter.com/zhxUhac61W

— Neri Zilber (@NeriZilber) March 1, 2023