Kto wygra wybory? Polacy już wiedzą, ale się nie cieszą [SONDAŻ]

Kto zdaniem wygra nadchodzące wybory do Sejmu? Większość Polaków nie wierzy w zwycięstwo ugrupowania, z którym sympatyzują.

W tym sondażu przeprowadzonym przez pracownię Social Changes nie pytano Polaków o to, kogo popierają, tylko o to, kto ich zdaniem wygra wybory. Okazuje się, że większość ankietowanych nie wierzy w zwycięstwo swojej partii.



– Kto według Pani/Pana wygra najbliższe wybory jesienią tego roku i będzie rządził w Polsce? – pytali polskich obywateli ankieterzy.

Aż 52 proc. ankietowanych jest przekonanych, że wybory ponownie wygra Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość i partie satelickie.

40 proc. badanych stwierdziło z kolei, że rząd utworzy Koalicja Obywatelska. Tylko 8 proc. obywateli wierzy w to, że wygrać może inna partia.

W dobrych nastrojach chodzą na pewno wyborcy PiS-u. Aż 98 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy uważa, że ich idole zwyciężą w nadchodzących wyborach. Tylko 1 proc. sądzie, że wygrać może PO-KO.

Cieszą się również sympatycy Donalda Tuska i spółki. 91 proc. „platformersów” wierzy w zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. 9 proc. sądzi, że mimo wszystko wygrają ludzie Kaczyńskiego.

Większość wyborców Hołowni nie wierzy, że ich idol i jego partia zwyciężą. 60 proc. sądzi, że wygra PO-KO, a 35 proc., że PiS.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 24 do 27 lutego 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1052 osób.