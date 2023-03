Obowiązkowa zgoda rodziców na zapisanie się do sieci społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia

REKLAMA

Francuski parlament niemal jednogłośnie przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy zgłoszonej przez deputowanego partii Horizons Laurenta Marcangeliego (82 głosy do 2 przeciw). W ten sposób przyjęto w czwartek 2 marca obowiązek weryfikowania przez portale społecznościowe, typu TikTok czy Snapchat, wieku swoich użytkowników.

Do rejestracji dzieci poniżej 15 roku życia będzie wymagana zgoda rodziców. Za naruszenie tego przepisu przewidziano konkretne sankcje. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Biorąc pod uwagę ponadpartyjną zgodę, nie wydaje się, by ta propozycja trafiła tam na przeszkody. Później musiałby ją jeszcze tylko podpisać prezydent Emmanuel Macron.

Z tym też nie powinno być problemu, bo poseł, który wniósł ustawę – Laurent Marcangeli należy do partii Horyzonty, wchodzącej w skład koalicji Ensemble Citoyens prezydenta Emmanuela Macrona.

We Francji idea jest popularna i ma stanowić kolejny krok do ochrony najmłodszych w sieciach społecznościowych. Według sondażu ten projekt popiera 77% badanych Francuzów. To odpowiedź na badania, które wskazywały, że młodzi ludzie uważają informacje z Tik-toka za bardziej wiarygodne od wiadomości telewizyjnych, czy informacji prasy drukowanej.

✅ Proposition de loi adoptée ! Merci aux députés de tous bords pour ces échanges constructifs, qui ont permis d’enrichir le texte. #MajoritéNumérique #DirectAN https://t.co/lTPAFAvTNp — Laurent Marcangeli (@LMarcangeli) March 2, 2023

Źródło: AFP/ Le Figaro