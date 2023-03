Sensacyjne odkrycie w Egipcie. Czy to możliwe, że w piramidzie Cheopsa znajduje się TO?

REKLAMA

Piramida Cheopsa w Gizie ma ponad 4,5 tys. lat, a wciąż potrafi zaskakiwać. Ostatnio archeologowie ujawnili tajemniczy dziewięciometrowy korytarz.

Odkrycia dokonano przy użyciu nieinwazyjnych metod jak termografia w podczerwieni, fotogrametria oraz tomografia mionowa. Znalezisko ujawniono dzięki prowadzonym od 2015 roku badań w ramach projektu Scan Piramid.

Odkryty dziewięciometrowy korytarz ma ok dwa metry szerokości i biegnie nad głównym wejściem do piramidy, za jej północną ścianą.

Tak naprawdę nie wiadomo, do czego znaleziony korytarz miał służyć. Być może będzie on prowadził do dalszych znalezisk archeologicznych w wielkiej piramidzie.

Odkrycie korytarza daje badaczom nadzieje na to, że gdzieś wewnątrz piramidy wciąż istnieje komora grobowa faraona Cheopsa – twierdzi egipski archeolog Zahi Hawass.

– Jestem pewien, że za kilka miesięcy zweryfikujemy, czy to, co mówię, jest zgodne z prawdą – powiedział.



– Będziemy kontynuować skanowanie, aby dowiedzieć się, co możemy znaleźć pod tym korytarzem lub tuż przy jego końcu – zapewnił podczas konferencji Mostafa Waziri, szef Rady Najwyższej Egiptu Starożytności, cytowany przez BBC.