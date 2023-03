Stolica Rosji zostanie przeniesiona na Syberię?

REKLAMA

Rosyjski oligarcha Oleg Deripaska twierdzi, że stolicę Federacji Rosyjskiej należy przenieść na Syberię. Co więcej – uważa on, że prędzej czy później będzie musiało to nastąpić.

Swoją wizję Deripaska przedstawił na Krasnojarskim Forum Ekonomicznym. Głównym powodem, dla którego stolicę Rosji należałoby przenieść z Moskwy na Syberię, są rosyjskie interesy w Azji. Innym powodem jest to, że to właśnie region Syberii jest położony w centralnej części federacji.

– Nie mówię, że jutro trzeba przenieść stolicę na Syberię, ale prędzej czy później trzeba będzie to zrobić – powiedział Deripaska, a dopytywany przez dziennikarz z pewnością w głosie odpowiedział: – Tak, stolica będzie tutaj.

Idea przeniesienia rosyjskiej stolicy z Europy do Azji nie jest nowa. Wiele osób wskazuje, że utrzymywanie stolicy państwa w Moskwie to jedynie kwestia sentymentalna.

Podobną tezę Deripaska wygłaszał w tym samym miejscu już rok temu.



– Zawsze mówię: wydaje się to utopią, ale po co nam stolica w Moskwie, skoro wszystkie nasze interesy mamy w Azji? Wszystko będzie wyglądać inaczej, jeśli (stolica Rosji – red.) będzie się znajdować w Nowosybirsku, Krasnojarsku – mówił wówczas.