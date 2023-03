TVP zrobi muzyczny talent show „Voice of Ukraine”. Koszty pokryją Polacy

REKLAMA

Telewizja Polska pomoże Ukraińcom zorganizować muzyczne talent show, udostępniając im studio i opłacając wszystko – zapowiedział w rozmowie z „Super Expressem” prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

Nikt poważny nie ma wątpliwości co do tego, że w interesie polskim leży wspieranie broniącej się Ukrainy, by odsunąć ewentualne zagrożenie od polskich granic. Warszawa stawia jednak na przesadę – tak jakby za wszelką cenę chciała skonfliktować Polaków z Ukraińcami.

Jak bowiem inaczej wytłumaczyć pomysł kolejnego urzędnika państwowego – tym razem szefa Telewizji Polskiej? W jaki sposób walczącym Ukraińcom pomoże talent show zasponsorowany przez sąsiada? Po co to robić? Chyba tylko po to, by polscy obywatele w końcu powiedzieli „dość”, a swój gniew za marnotrawienie ich pieniędzy skierowali nie na winnych, czyli rządzących, tylko na Bogu ducha winnych Ukraińców.

– Telewizja Polska ma umowę licencyjną na „The Voice of Poland”. Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili „The Voice of Ukraine” u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

– Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie – dodał prezes „reżimówki”.

„The Voice of Poland” to polski program telewizyjny typu talent show emitowany na antenie TVP2 od 3 września 2011, oparty na międzynarodowym formacie „The Voice” stworzonym przez Johna de Mola, który zapoczątkowany został w Niderlandach. W Polsce dostępna jest także wersja talent show dla dzieci i seniorów.