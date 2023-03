Eksplozja w fabryce sprężonego tlenu. Nie żyje sześć osób [VIDEO]

REKLAMA

Co najmniej sześć osób zginęło w sobotę w wyniku wybuchu w fabryce sprężonego tlenu, Seema Oxygen Plant, w miejscowości Sitakunda na południu Bangladeszu – poinformowały miejscowe władze. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana.

Lokalne media informują też o około 50 rannych, którzy ucierpieli w eksplozji i pożarze; 25 osób przewieziono do szpitala.

Szef lokalnej policji powiedział dziennikarzom, że pożar odciął części pracowników drogę ucieczki. Udało się ich uwolnić dopiero po ugaszeniu ognia.

Sitakunda, położona w nadbrzeżnym dystrykcie Chittagong, była w ubiegłym roku miejscem innej katastrofy przemysłowej – w czerwcu pożar w magazynie kontenerów doprowadził do śmierci blisko 50 osób.

