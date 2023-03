Kolejny dzień masowych protestów w Izraelu. „Przyszliśmy tu, aby znowu demonstrować, póki nie zwyciężymy” [VIDEO]

REKLAMA

Dziesiątki tysięcy osób w sobotę ponownie wyszły na ulice izraelskich miast, by zaprotestować przeciwko rządowemu projektowi reformy systemu sądownictwa. Lokalne media szacują, że w Tel Awiwie demonstruje 160 tysięcy ludzi. Protest w Hajfie zgromadził ponad 30 tys. osób.

Marsze w Tel Awiwie i innych miastach Izraela przyciągają tłumy od początku stycznia, kiedy to – jak wyjaśnia agencja Reutera – rząd premiera Benjamina Netanjahu wziął na celownik Sąd Najwyższy i zaproponował kontrowersyjne reformy wymiaru sprawiedliwości, które doprowadziły do ostrego podziału społeczeństwa.

REKLAMA

Zdaniem rządu, Sąd Najwyższy należy powstrzymać przed nadmiernym wkraczaniem w sferę polityki. Według protestujących, ustawa ograniczająca uprawnienia SN osłabi wymiar sprawiedliwości, zagrozi wolnościom obywatelskim, zaszkodzi gospodarce i narazi na szwank więzi z zachodnimi sojusznikami.

– Pojawia się ogromne niebezpieczeństwo, że Izrael zamieni się w dyktaturę – powiedział w sobotę agencji Reutera uczestniczący w proteście nauczyciel. – Przyszliśmy tu, aby znowu demonstrować, póki nie zwyciężymy – dodał.

Sobotnie protesty rozpoczęły się spokojnie, w przeciwieństwie do demonstracji w środę w Tel Awiwie, kiedy wybuchły zamieszki, a policja użyła granatów hukowych. Policja utrzymuje, że w środę protestujący reagowali agresywnie, gdy funkcjonariusze próbowali uniemożliwić im tworzenie blokad. Demonstranci twierdzą, że policja stosowała zbędną przemoc, w efekcie czego 11 osób zostało rannych.

Massive protest in Israel against Netanyahu regime for the last two months – No one calling these protesters anti-national or asking them to go to Pakistan! pic.twitter.com/KkHT77IzMt

— Ashok Swain (@ashoswai) March 4, 2023