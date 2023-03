Mentzen: „Trzeba znaleźć te pieniądze w kieszeniach polityków” [VIDEO]

REKLAMA

W najnowszym odcinku Bosak & Mentzen politycy Konfederacji odnieśli się m.in. do pytania o kwestie budżetowe. Wyjaśnili, gdzie będą szukać pieniędzy na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez rząd PiS.

– Pytanie o sprawy budżetowe. Jak macie zamiar pogodzić obniżanie, cięcie, usprawnianie podatków z tymi umowami na zbrojenia, za które trzeba zapłacić, elektrownie, za które może trzeba będzie zapłacić chociaż w części itd. – czytał pytanie widza Krzysztof Bosak.

– Tu bym zaczął od tego, że wpierw to my musimy oszacować, na jakie kwoty tak naprawdę rząd PiS-u zaciągnął zobowiązania. To jest sprawa do zbadania, dlatego że mówi się dużo w mediach o umowach, które nie zostały jeszcze zawarte. Dobrym przykładem są umowy na elektrownie jądrowe. Tam nie ma podpisanych umów, natomiast już w tej chwili ekonomiści szacują, jaki to będzie koszt dla budżetu – wyjaśnił poseł Konfederacji.

Dodał, że kiedy umowy te „zostaną zawarte, wówczas będziemy znali konkretne kwoty, w tej chwili nie zostały zawarte, więc tych kwot nie ma, mamy tylko medialne szacunki”.

– Jeżeli chodzi o tematy zbrojeniowe, to one z kolei owiane są mgłą tajemnicy i atmosferą taką, że jest wojna, nie wolno o to pytać, nie wolno drążyć, nie wolno mówić, bo kto zadaje za dużo pytań, ten… sami już wiecie, jakie tam padają oskarżenia i inwektywy – wskazał Bosak.

– Krótko mówiąc, trudno jest w tej chwili dokładnie oszacować z czym my po tym rządzie zostaniemy. Natomiast jedno jest pewne, zobowiązania będą bardzo duże, żeby zachować wiarygodność państwa polskiego, będzie trzeba je płacić i źródła dla zobowiązań zawsze są (…) trzy – jedno to są podatki, zaciągany dług – tego nie chcemy robić i trzecie – cięcie dotychczasowych wydatków – podsumował.

– Tutaj oczywiście wszystkie programy typu willa plus, różnego rodzaju rozkradanie publicznych pieniędzy, które w każdym ministerstwie trwa, fundusze sprawiedliwości, różne inne tego typu, dotacje dla TVP – 3 mld. To wszystko trzeba będzie ciąć, żeby było na spłacenie zobowiązań zaciągniętych przez obecny rząd – wyliczał.

– Dokładnie, to znaczy trzeba znaleźć te pieniądze w kieszeniach polityków, w kieszeniach ministerstw, wszystkich agencji, fundacji. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ile ma? Setki milionów budżetu w tym momencie, tu wykładniczo wręcz rośnie, więc na wszystko teraz są pieniądze, jeżeli politycy tego potrzebują – i trzeba im te pieniądze po prostu zabrać – skwitował Sławomir Mentzen.

– A podatki trzeba przede wszystkim w pierwszym kroku uprościć, a dopiero potem obniżać, jeżeli obniżą się wydatki – dodał. – W miarę uproszczenia liczymy, że wpływy podatkowe będą rosły – wyjaśnił Bosak.