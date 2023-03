Niebezpieczny wiatr. Sztorm na Bałtyku i ostrzeżenia dla północnych województw

REKLAMA

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku wydał w sobotę IMGW. W strefie brzegowej, w środkowej części wiatr może wiać z siłą do 9 stopni w skali Beauforta. Wydano także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

W Zachodniopomorskiem i Pomorskiem prognozowany jest wiatr północno-zachodni o sile 5-6, w porywach do 7 stopni, wzrastający na 6-7, w porywach do 9 stopni w skali Beauforta – poinformował IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do godz. 20 w sobotę.

W zachodniej części strefy brzegowej, w woj. zachodniopomorskim przed południem obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który może wiać z siłą 5-6, w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.

Niebezpiecznie też na Mazurach i Podlasiu

Wydano nowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dla woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Obowiązują również wcześniej wydane ostrzeżenia dla Wybrzeża. Wiatr w porywach osiągać może 75 km/h. 💨#IMGW #uwaga #wiatr @ostrzegamy #pogoda #meteo pic.twitter.com/c9kD2zdMnE — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 4, 2023

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW-PIB dla północnej części woj. warmińsko-mazurskiego i całego podlaskiego, będzie obowiązywało w sobotę od godz. 10.30 do godz. 17.00

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach około 75 km/h, z północnego zachodu” – podali synoptycy IMGW.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW-PIB wydał także komunikat meteorologiczny dotyczący opadów marznących dla powiatów bialski, parczewski, włodawski, chełmski; będzie on obowiązywał do soboty do godz. 10.55.

„Lokalnie obserwuje się słabe opady marznącego deszczu, które mogą powodować gołoledź. W ciągu 1-2 godzin przewiduje się wzrost temperatury powyżej 0 st. C i zanik opadów marznących” – podali synoptycy IMGW.