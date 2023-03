Polska wezwała Izrael do cofnięcia TEJ decyzji

REKLAMA

Sześć krajów europejskich potępiło w sobotę niedawne ataki bojowników palestyńskich, w których zginęli obywatele Izraela na okupowanym Zachodnim Brzegu, i wezwało Izrael do zaprzestania tam budowy osiedli – podała agencja Reutera.

„Wzywamy rząd Izraela do cofnięcia swojej ostatniej decyzji o przyspieszeniu budowy ponad 7000 jednostek osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu” – napisano we wspólnym oświadczeniu Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Hiszpanii, które cytuje Reuters.

REKLAMA

W piątek Unia Europejska wezwała do pociągnięcia do odpowiedzialności i postawienia przed wymiarem sprawiedliwości sprawców ataku na domy i sklepy Palestyńczyków w mieście Huwara na Zachodnim Brzegu.

Wcześniej atak ten potępił prezydent Izraela Isaac Herzog. „Zdecydowanie potępiam okrutny i brutalny atak na mieszkańców Huwary. To nie jest nasza droga. To zbrodnicza przemoc wobec niewinnych” – powiedział Herzog, którego cytuje portal „The Times of Israel”.

Do ataku osadników na Palestyńczyków w Huwarze doszło kilka godzin po tym, jak terrorysta zabił w tym mieście dwóch Izraelczyków.