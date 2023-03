Rosyjska nauczycielka nazywa ucznia „s***synem” i „zdrajcą”. Mówi, że jego miejsce jest na Ukrainie [VIDEO]

REKLAMA

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać rosyjską nauczycielką wyzywającą i poniżającą ucznia. Kobieta radzi mu, by wyjechał na Ukrainę, bo „tam jest wielu takich jak on”.

Przez bite dwie minuty kobieta wyżywa się na nastolatku, wyzywając go od najgorszych. Z jakiego powodu? Chłopak spóźnił się na szkolne obchody Dnia Obrońcy Ojczyzny.

– Zadzwoniłam już do twojej matki. Po co nam zdrajca? Jesteś zdrajcą. Dlaczego się spóźniłeś? Zacznijmy tutaj. Nie dostosowujesz się. Już się tu nie uczysz. Nie obchodzisz mnie. Jesteś zerem, jesteś niczym. Odejdź (…) Może tam nie będziesz zdrajcą, tu jesteś zdrajcą. Od jutra nie możesz przychodzić do klasy. (…) Jesteś dla mnie niczym. Nawet więcej, jesteś skur****nem. Zdrajcą. Wiesz, ilu takich jest teraz w Ukrainie? – krzyczy nauczycielka, nie dając uczniowi dojść do słowa.

– Mieliście tam być i stać wszyscy w linii. Czy ty wiesz co to znaczy? Jaki dzień to jest? Jesteś skurw****nem, jeśli nie uczono cię patriotyzmu od dziecka. Zerem – kontynuuje dalej tyradę nauczycielka.

Komentujący porównują jej zachowanie do nauczycieli z hitlerowskich Niemiec lub z komunistycznej Korei Północnej. Inni starają się ją usprawiedliwić twierdząc, że to stres wywołany wojną tak na nią zadziałał.

