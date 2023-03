Strach się bać! Morawiecki: To, co udało nam się do tej pory, to tylko część naszych wielkich planów

REKLAMA

Strach się bać, gdy premier Mateusz Morawiecki stojący na czele socjalistycznego rządu zapowiada, iż „to, co udało się nam (rządom Zjednoczonej Prawicy – przyp. red.) do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów”

W sobotę premier Mateusz Morawiecki przemawiał podczas kongresu Stowarzyszenia OdNowa. Premier wskazał, że „OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który stanowi nieodzowną część polskiej Zjednoczonej Prawicy, patriotycznej prawicy” i który „zerwał z tym wszystkim, co było niedobre w czasach III Rzeczypospolitej”.

Oczywiście warto tu podkreślić, że tzw. Zjednoczona Prawica, z prawdziwą patriotyczną prawicą nie ma nic wspólnego. Trudno bowiem za taką uznać ugrupowanie, którego rządy kojarzą się z rozdmuchanym rozdawnictwem socjalnym i wymachiwaniem szabelką przed Unią Europejską, by potem po cichu i z podkulonym ogonem wdrażać wymagania eurokratów.

Morawiecki podkreślił, że naprawa RP to „dzieło żmudne, trudne i wymagające wielu wysiłków i dłuższego czasu”. – Dlatego musimy śmiało patrzeć w przyszłość, tworzyć plany, strategie dalszej naprawy Rzeczypospolitej, bo to, co udało się nam do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów – powiedział szef rządu.

Patrząc na obraz ostatnich, już ponad siedmiu lat rządów tzw. Zjednoczonej Prawicy, strach się bać kiedy takie słowa padają z ust premiera. Przypomnijmy, że już kilka lat temu Morawiecki z rozbrajającą szczerością przyznał, że robotnicza myśl socjalistyczna „jest głęboko w filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna”.

– Stać nas na to, żeby realizować Polskę naszych marzeń. Wielką Polskę naszych marzeń, mimo tych trudów, z którymi się mierzymy. Warto, żebyśmy szli razem, warto żebyśmy nie ulegali pokusie rozbicia, bo to prosta droga do porażki – oświadczył.

Premier podziękował szefowi stowarzyszenia OdNowa Marcinowi Ociepie – obecnie wiceszefowi MON – za przyczynienie się do „utrzymania jedności” prawicy w 2021 r. – To był kluczowy moment tej kadencji – ocenił Morawiecki.

OdNowa została założona przez polityków związanych w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Po dymisji Gowina i odejściu jego współpracowników z koalicji rządzącej, we wrześniu 2021 roku, Ociepa wraz z kilkorgiem posłów powołali stowarzyszenie lojalne wobec PiS.