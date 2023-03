Ateny. Gwałtowne starcia demonstrantów z policją [VIDEO]

REKLAMA

Gwałtowne starcia wybuchły w niedzielę między policją a demonstrantami przed parlamentem w Atenach podczas wiecu protestacyjnego po katastrofie kolejowej, w której we wtorek zginęło 57 osób – poinformowała agencja AFP.

Demonstranci podpalili pojemniki na śmieci i rzucali koktajle Mołotowa, a policja odpowiedziała gazem łzawiącym i granatami ogłuszającymi – podała AFP.

W niedzielę przed południem przed parlamentem w Atenach zebrało się ponad 7 tysięcy osób, by – jak pisze AFP – wyrazić swój gniew po wtorkowej katastrofie kolejowej w pobliżu miasta Larisa, którą – jak wynika ze wstępnych ustaleń – spowodował błąd ludzki, a doprowadziły do niej także wieloletnie zaniedbania na kolei.

„W tym kraju nic nie idzie dobrze, szpitale są w agonii, szkoły są zamykane, lasy płoną… Kogo oni oszukują?” – powiedział AFP Nikos Tsikalakis, prezes związku zawodowego kolejarzy, oskarżając władze o obecną sytuację.

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN

W następstwie katastrofy, greckie związki zawodowe kolejarzy rozpoczęły w czwartek strajk, wstrzymując działanie kolei w kraju i metra w Atenach. Kolejarze protestują przeciwko warunkom pracy i „niebezpiecznemu brakowi modernizacji systemu kolejowego”, którego przyczyną był brak inwestycji w tym sektorze przez lata głębokiego kryzysu finansowego, który wstrząsał Grecją przez większość poprzedniej dekady.

Greek protesters gather in Athens after a train derailment that killed 57 people

Thousands of people have protested across the country in recent days as public anger grows over the government's failure to manage the rail network. pic.twitter.com/6k35LmWtwY

— Dagny Taggart (@DagnyTaggart963) March 5, 2023