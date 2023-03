Bosak: Trzaskowski to przereklamowany facet, który nie dopilnował swojego podwórka [VIDEO]

REKLAMA

W programie Śniadanie Rymanowskiego na antenie Polsat News poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odniósł się do sytuacji w warszawskim ratuszu i aresztowaniu sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego.

Przypomnijmy, że Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Ten były minister w rządzie Donalda Tuska był prezesem miejskiej spółki w latach 2019-2021. W kwietniu 2021 roku wygrał konkurs na sekretarza miasta. Usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Nie przyznaje się do winy.

Poseł Krzysztof Bosak uważa, że cała afera obciąża przede wszystkim prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– Na podstawie artykułów prasowych, które ukazały się na ten temat, stwierdzam, żę nie wierzę w niewinność (Karpińskiego – przyp. red.). Sąd będzie to badał, pewnie sprawa będzie się ciągnęła kilka lat – rada dla Rafała Trzaskowskiego żeby uważnie patrzył na ręce swoim urzędnikom, którym daje bardzo odpowiedzialne funkcje, dlatego, że to on ma nadzór i on za to odpowiada – powiedział Bosak.

– Jeżeli prawdą jest, że nieprawidłowości mogły trwać kilka lat z rzędu, to to obciąża Rafała Trzaskowskiego, jako absolutnie medialnie przereklamowanego 'wanna be’ lidera Platformy Obywatelskiej.

– Uważam, że to jest przereklamowany facet, który nie dopilnował swojego własnego podwórka, a próbuje pozować na niemal światowego lidera strzelając sobie fotki z Joe Bidenem – podsumował Trzaskowskiego Bosak.

Ciężko się nie zgodzić z posłem Bosakiem. Rafał Trzaskowski dał się już dobrze poznać jako pozer i laluś lubiący blichtr i salony, a do pracy ma ewidentnie dwie lewe ręce.

Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu i sekretarz miasta stołecznego Warszawy został aresztowany na 3 miesiące. @krzysztofbosak: Jeżeli prawdą jest to co było w artykułach na ten temat, tam nieprawidłowości mogły trwać kilka lat z rzędu, to to obciąża Rafała Trzaskowskiego. pic.twitter.com/mIDzvZLo2a — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 5, 2023