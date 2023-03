Dziambor o Pegasusie: „PiS szło do wyborów z hasłem, że będzie słuchać Polaków, no i słucha” [VIDEO]

REKLAMA

Gościem „Kawy na ławę” w TVN24 był m.in. poseł i lider partii Wolnościowcy Artur Dziambor. Jednym z tematów, który pojawił się w programie, była inwigilacja za rządów PiS, a zwłaszcza użycie izraelskiego Pegasusa.

– W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem, że będzie słuchać Polaków, no i słucha – skwitował Artur Dziambor.

REKLAMA

– Słuchacie Polaków, tylko za pomocą oprogramowania szpiegowskiego, nielegalnego zresztą – zwrócił się do PiS-u poseł Wolnościowców.

Dziambor przypomniał, że w polskim prawie „Pegasus nie ma możliwości zastosowania”. – Służby mogą albo słuchać rozmów telefonicznych albo SMS-ów, natomiast Pegasus obserwuje wszystko, robi fotografię dnia każdego człowieka – podkreślił.

– Słuchaliście Brejzy – nic na niego nie macie. Słuchaliście Karnowskiego – kim był Karnowski w tamtym czasie? Jest po prostu kumplem Donalda Tuska, więc od razu wiadomo o co chodzi – dodał. – Był także osobą, która odpowiadała za kampanię senacką – zauważył prowadzący rozmowę Konrad Piasecki.

– Natomiast jest jeszcze gorzej. Jutro jest wysłuchanie publiczne na temat ustawy, która została nazwana „lex pilot”, ponieważ ona wprowadza to, że pierwsze pięć kanałów to mają być kanały TVP – mówił dalej Dziambor.

Jak podkreślił, „w tej ustawie wpisaliście sobie możliwość gromadzenia danych internetowych: wszystkich mejli, historii wyszukiwarek, historii naszych rozmów na messengerach”. – To jest dopiero następny krok – ocenił.

– To, że wy to robicie, to ja jestem tego pewien, ale teraz dzięki tej ustawie będziecie robili to legalnie i chcecie się wybielić tą ustawą – wskazał.

Poseł przypomniał, że w poniedziałek jest wysłuchanie publiczne tej ustawy, a „później będziemy mieli pewnie procedurę”. – To, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadza takie prawa, to jest skandal – ocenił.

– To, że istnieje w ogóle Pegasus w obiegu naszym politycznym, to jest wasza zbrodnia przeciwko prawom obywatelskim i to jest coś, co powinno się rozliczyć – skwitował.

W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem, że będzie słuchać Polaków. No i słucha. (…) za pomocą oprogramowania szpiegowskiego. — @ArturDziambor w @tvn24kawa pic.twitter.com/6o5V32lvgw — Wolnościowcy (@Wolnosciowcy) March 5, 2023