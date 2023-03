Starcia policji z Antifą w Niemczech. Rannych kilkudziesięciu funkcjonariuszy [VIDEO]

REKLAMA

53 policjantów zostało rannych w sobotę w Offenburgu, na zachodzie Niemiec, w starciach podczas demonstracji zorganizowanej przeciwko odbywającemu się tam zjazdowi prawicowej partii AfD z regionu Badenii-Wirtembergii – podała w niedzielę dpa. Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych widać, że doszło do starć funkcjonariuszy z Antifą.

Według miejscowej policji, część funkcjonariuszy ma ślady od uderzeń i kopnięć, inni doznali podrażnienia dróg oddechowych w wyniku użycia gaśnic, zastosowanych do unieszkodliwienia m.in. pirotechniki.

W sobotę ok. 1200 osób demonstrowało w Offenburgu przeciwko konwencji AfD. Doszło do poważnego starcia grupy demonstrantów z policją, rannych zostało kilkudziesięciu policjantów i dwóch aktywistów.

Jak poinformowała dpa, siły bezpieczeństwa użyły wobec demonstrantów pałek, aby zatrzymać marsz protestacyjny. W policjantów rzucane były m.in. worki z farbą. Demonstranci sprzeciwili się nakazowi wstrzymania marszu, doszło do starć. Manifestacja została ostatecznie zablokowana przez policję, a najbardziej agresywni demonstracji odizolowani.

– Do tej pory wszczęto 20 dochodzeń przeciwko kilku uczestnikom demonstracji – potwierdziła w niedzielę policja. Zajmuje się tym specjalnie w tym celu powołany zespół dochodzeniowy.

