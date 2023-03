Wyciekły dokumenty FSB. „Uderzenie rakietowe na Polskę”

REKLAMA

Jak donosi brytyjski dziennik „The Sun”, z Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wyciekły dokumenty. Dotyczą one m.in. eskalacji wojny na Ukrainie. To jednak nie wszystko, jest tam mowa także o Polsce.

Brytyjski dziennik dotarł do dokumentów, które mają świadczyć o tym, że plany Putina dotyczące wojny na Ukrainie, nie zmaterializowały się. Rosyjski przywódca miał bowiem – wedle dokumentów, na które powołuje się „The Sun” – oczekiwać osłabienia, a nawet rozpadu NATO.

Co więcej, według FSB Rosja zakładała, że eskalacja konfliktu na Ukrainie pociągnie za sobą także destabilizację w innych państwach Europy. Putin miał liczyć na to, że z Sojuszu Północnoatlantyckiego będą występowały poszczególne kraje – z obawy przed Kremlem. Miał też chcieć, by „błagały go, by ich nie krzywdził”.

Wcześniejsze doniesienia medialne mówiły zaś o tym, że Kreml planował zajęcie Kijowa i przejęcie władzy na Ukrainie przez marionetkowy rząd w zaledwie trzy dni. Moskwa miała też planować zamach na prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego.

Putin miał planować także przejęcie kontroli nad byłymi państwami Związku Sowieckiego oraz wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Polską i państwami bałtyckimi. Rosyjski przywódca miał liczyć na to, że państwa Zachodu miałyby „zaakceptować nawet uderzenie rakietowe na Polskę i kraje bałtyckie”.