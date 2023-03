Awaria podczas przemówienia Putina. Miała być spowodowana „rozproszonym atakiem”

REKLAMA

Wg Reutera, rosyjskie media państwowe, które transmitowały przemówienie Władimira Putina, miały awarię.

Strona internetowa Wszechrosyjskiego Państwowego Przedsiębiorstwa Telewizyjnego i Radiowego uległa awarii, co sprawiło, że w wielu miejscach nie było do niej dostępu.

Nie działała także Smortim – platforma do transmisji na żywo. Wg doniesień agencji RIA Nowosti, awaria miała być spowodowana „rozproszonym atakiem”.

Do incydentu miała przyznać się grupa hakerów z Ukrainy IT Army. Przed rozpoczęciem przemówienia Włodzimierza Putina państwowe kanały telewizyjne informowały, że będzie można zobaczyć je we wszystkich głównych kanałach telewizji rosyjskiej.

