Nie żyje znany, rockowy muzyk. Założył słynną grupę

REKLAMA

Gary Rossington, członek założyciel słynnego w latach 70. amerykańskiego zespołu rockowego Lynyrd Skynyrd, zmarł w niedzielę w wieku 71 lat – poinformowali przedstawiciele grupy na Facebooku.

„Z największym współczuciem i smutkiem musimy poinformować, że straciliśmy dzisiaj naszego brata, przyjaciela, członka rodziny, autora tekstów i gitarzystę Gary’ego Rossingtona” – napisano w poście.

REKLAMA

„Gary jest teraz ze swoimi braćmi Skynyrd i rodziną w niebie i gra nieźle, jak zawsze” – dodano.

Magazyn „Rolling Stone” przypomina, że Rossington był ostatnim żyjącym członkiem Lynyrd Skynyrd, który zakładał zespół, „stoicką postacią, która wolała, aby to gitara mówiła, i która oszukała śmierć więcej niż raz”. Muzyk przeżył w 1976 roku wypadek samochodowy, a w 1977 roku katastrofę samolotu.

Lynyrd Skynyrd wydał swój debiutancki album w 1973 roku. Zamykający utwór, prawie 10-minutowy „Free Bird”, stał się wizytówką Lynyrd Skynyrd – skomentowała agencja Reutera. „Free Bird” znajduje się na liście 500 utworów, które ukształtowały rock and rolla – twierdzi amerykańskie muzeum, Rock and Roll Hall of Fame.