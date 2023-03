Niecodzienne zdarzenie podczas treningu Igi Świątek. „Czy mogę przyjść na ślub?” [FOTO]

REKLAMA

Dwoje fanów tenisa postanowiło zaręczyć się na korcie w amerykańskim Indian Wells w czasie treningu Igi Świątek. „Czy mogę przyjść na ślub?” – zapytała żartobliwie narzeczonych Polka po wspólnej fotografii.

Liderka światowego rankingu tenisistek w niedzielę po południu czasu lokalnego trenowała z Amerykanką Sofią Kenin, gdy na korcie pojawiła się para i po chwili doszło do zaręczyn.

Jak przekazali organizatorzy turnieju, okoliczności na długo zostaną w pamięci nie tylko narzeczonych, ale i Igi Świątek.

„To chyba nie był 'kolejny dzień w biurze'” – napisali na stronie internetowej i zacytowali Polkę, która zapytała, czy może przyjść na ślub.

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego już od kilku dni przebywa w Kalifornii i przygotowuje się do prestiżowego turnieju, w którym rywalizacja w głównej drabince (losowanie w poniedziałek) rozpocznie się w środę.

„Spokojne poranki, mnóstwo pracy każdego dnia, przepiękne widoki… Jak dobrze znowu być w Indian Wells!” – przekazała 21-letnia raszynianka w mediach społecznościowych.

Świątek przed rokiem triumfowała w tym turnieju, który jest określany przez wielu mianem „piątej lewy Wielkiego Szlema”.

Getting engaged in Stadium 1? Nice.

You free to officiate the wedding, @iga_swiatek ? 😊💍#TennisParadise pic.twitter.com/hiNkrdI9FF

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2023