To mogą być twarze PiS w kolejnej kampanii. Kto zastąpi Dudę i Morawieckiego?

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że jedyną twarzą PiS, która się nie zmienia, jest pociągający za sznurki Jarosław Kaczyński. Były minister spraw zagranicznych i europoseł, Witold Waszczykowski, przewiduje, kto mógłby zastąpić na najważniejszych stanowiskach państwowych Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego.

Witold Waszczykowski w rozmowie z Wirtualną Polską odpowiadał na pytania związane z kampanią wyborczą. Były szef MSZ stwierdził, że na co dzień polityka zagraniczna nie ma większego znaczenia w politycznych działaniach w Polsce, jednak wojna na Ukrainie zaczyna to zmieniać.

Jako wartość dodaną Waszczykowski wymienia tu Mariusza Błaszczaka, który jego zdaniem powinien zostać jedną z twarzy kampanii. Szef MON-u, zdaniem byłego ministra, ma do tego predyspozycje, ale nie wiadomo, czy ma takie ambicje.

– Z drugiej strony jest postrzegany jako autor sukcesów polskich w obszarze bezpieczeństwa. W naturalny sposób to powinno nieść go do dalszych sukcesów politycznych – mówił WP europoseł PiS.

Kolejną postacią, która mogłaby być twarzą pisowskiej kampanii, to – zdaniem Waszczykowskiego – Beata Szydło. Były szef MSZ-u widzi byłą premier na stanowisku głowy państwa.

– Ona może być twarzą nie tylko tej kampanii, ale być może także kolejnej kampanii, prezydenckiej – stwierdził polityk.