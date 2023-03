Dojenie kierowców. Od czwartku przejazd autostradą A2 jeszcze droższy

REKLAMA

Od czwartku wzrosną stawki za przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem (woj. wielkopolskie). Kierowcy aut osobowych zapłacą 28 zł, czyli o 2 zł więcej niż obecnie – podała we wtorek spółka Autostrada Wielkopolska.

Rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej S.A. (AWSA) Anna Ciamciak poinformowała, że nowe stawki za przejazd trasą między Nowym Tomyślem a Koninem zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 6 rano. „Wprowadzona zostaje także dla motocykli szósta kategoria, co w praktyce oznacza obniżenie na tym odcinku opłat dla jednośladów o 46 proc.” – dodała rzeczniczka.

Według nowej taryfy przejazd każdym z trzech 50-km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem motocyklistów będzie kosztować 14 zł; 28 zł, czyli o 2 zł więcej niż obecnie zapłacą prowadzący auta osobowe. Do 43 zł wzrośnie cena przejazdu dla aut dwuosiowych z przyczepami. Stawka dla samochodów trzyosiowych wzrośnie do 66 zł. Kierowcy pojazdów o więcej niż trzech osiach i samochodów trzyosiowych z przyczepami będą musieli zapłacić 100 zł, zaś stawka dla pojazdów ponadnormatywnych wzrośnie do 280 zł.

Poprzednią podwyżkę cen przejazdu A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem AWSA ogłosiła we wrześniu ub. roku.

We wtorkowym komunikacie AWSA zaznaczono, że opłaty na koncesyjnych autostradach w Polsce są objęte podatkiem od towarów i usług, w przeciwieństwie do publicznych autostrad, na których takiego podatku się nie pobiera. Dodano, że koszt przejazdu Autostradą Wielkopolską na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

„Zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów bieżącego utrzymania, kosztów finansowania – obsługi kredytów oraz kosztem realizowanych i planowanych inwestycji. Wzrosty cen materiałów i usług w różnych gałęziach gospodarki odnotowują historycznie najwyższe poziomy. Według danych GUS w styczniu 2023 roku wzrost inflacji osiągnął niewidziany od 26 lat poziom – aż 17,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Rosnące ceny usług i energii, w tym 34 proc. wzrost cen nośników energii w styczniu rdr., istotnie zwiększają koszty utrzymania autostrady” – podkreślono w komunikacie.

W komunikacie dodano, że AWSA „systematycznie wywiązuje się z podjętych zobowiązań koncesyjnych i bez zbędnej zwłoki realizuje przyjęty harmonogram prac” inwestycyjnych i remontowych. Jako przykład podano remont nawierzchni między Nowym Tomyślem a Poznaniem. Dodano także, że „koszty finansowania całego przedsięwzięcia rosną wraz ze wzrostem oprocentowania oraz słabym polskim złotym w stosunku do koszyka głównych walut, a szczególnie do euro”.

„Intencją Spółki jest wprowadzenie takich zmian, które w części pokryją negatywne czynniki wynikające z obecnej sytuacji gospodarczej i nie staną się nadmiernym obciążeniem dla kierowców czy firm spedycyjnych. Obecna waloryzacja stawek jest niższa od aktualnych odczytów inflacyjnych i zmian cen na innych odcinkach płatnych dróg publicznych, i wynosi od 7,6 proc. do 10,2 proc., w zależności od kategorii pojazdu” – podano w komunikacie.

Podkreślono również, że dla wydzielonej kategorii opłat dotyczącej przejazdu motocykli wprowadzono 50-proc. bonifikatę za przejazd autostrada A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin. „Stawka dla motocykli na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl, na którym obowiązują stawki opłat ustanowione przez Ministerstwo Infrastruktury, jest taka sama jak dla pojazdów osobowych” – wskazano w informacji AWSA.

Firma przypomniała, że koncesyjny odcinek autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem jest w całości utrzymywany przez AWSA i nie jest dotowany ze skarbu państwa. „Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między zewnętrznymi węzłami obwodnicy przekracza 80 tysięcy pojazdów, w niektórych dniach zbliża się do 100 tysięcy aut na dobę. 30 proc. pojazdów korzystających z Autostrady Wielkopolskiej to samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów” – dodano w komunikacie.

AWSA podała, że trwają prace planistyczne i przygotowania do kolejnej rozbudowy obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny – Poznań Wschód.