Izraelski atak rakietowy na Syrię. Lotnisko w Aleppo nieczynne [VIDEO]

Międzynarodowe lotnisko w Aleppo, na północy Syrii, jest nieczynne w rezultacie izraelskiego ataku rakietowego – poinformowała we wtorek nad ranem syryjska agencja prasowa SANA powołując się na źródła wojskowe. Brak potwierdzenia tego ataku przez stronę izraelską.

Według agencji uszkodzony został pas startowy co uniemożliwia funkcjonowanie lotniska.

Dodano, że syryjska obrona przeciwlotnicza przechwyciła rakiety wystrzelone z Morza Śródziemnego, na zachód od portowego miasta Latakija.

Reuter zaznacza, że Izrael nasilił ostatnio ataki na syryjskie lotniska aby uniemożliwić Iranowi dostarczanie drogą lotniczą broni dla jego sojuszników w Syrii i Libanie, w tym dla radykalnej organizacji Hezbollah.

Reportedly the vicinity of Aleppo airport (Nayrab)

Via mahmudkhllo#Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/0puG6dwbsb

— Aleph א (@no_itsmyturn) March 6, 2023