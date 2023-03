Koniec prawa własności. Rząd da sto dni na wynajęcie pustych domów. Inaczej zajmie się nimi władza

REKLAMA

Prawo własności? To raczej pojęcie nieznane portugalskiemu rządowi premiera Antonia Costy. Zgodnie z nowym pomysłem tamtejszych władz właściciele mieszkania będą zobowiązani do wynajęcia pustych domów, w innym przypadku zrobią to za nie władze.

Rząd Portugalii premiera Antonia Costy ogłosił, że zgodnie z projektem nowej ustawy dotyczącej mieszkalnictwa, zobowiąże właścicieli niezamieszkałych domów do wynajęcia ich lub upoważnienia administracji samorządowej do znalezienia dla nich lokatorów.

Zmusić do wynajmu

Zgodnie z projektem socjalistycznego rządu Costy właściciel pustego domu otrzyma list z gminy, w którym zostanie poinformowany o propozycji samorządu terytorialnego wynajmu pustostanu. Na odpowiedź władzom gminnym obywatel będzie mieć 10 dni.

W sytuacji zignorowania przez obywatela pisma lub braku odpowiedzi gmina będzie mogła po kolejnych 90 dniach uruchomić procedurę poszukiwania lokatorów do pustego domu i zmusić jego właściciela do wynajmu.

Gabinet Costy twierdzi, że nowelizacja prawa pomoże pozwolić uporać się z kryzysem mieszkaniowym oraz doprowadzić do obniżenia cen mieszkań i ich wynajmu.

Czyja własność?

Skrajnie interwencjonistyczny program portugalskiego rządu kończy ze świętym prawem własności, które powinno być nienaruszalne. To do właściciela mieszkania powinna należeć decyzja, czy i komu chce wynająć mieszkanie.

Jeśli pozwoli się władzom na jedną taką interwencję jak znalezienie lokatora i wymuszenie wynajmu, oznacza to, że o mieszkaniu nie będzie decydował właściciel, ale władze. Powstaje zatem zasadnicze pytanie, do kogo w takim wypadku należy ów lokal?

Milion pustych domów

Rząd Portugalii zamierza też zakończyć rozwijany od 2012 r. program przyznawania tzw. złotych wiz, uprawniających do stałego pobytu osoby spoza Strefy Schengen.

Wprawdzie dzięki inwestowaniu przez nie na rynku nieruchomości portugalska gospodarka otrzymała ponad 6,8 mld euro, ale napływ bogatych przedsiębiorców z zagranicy podwyższył ceny nieruchomości.

Według szacunków prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousy w kraju tym jest aktualnie ponad 1 mln pustych domów.