Michalkiewicz: W ten sposób amerykańska ustawa 447 zostanie zrealizowana [VIDEO]

Na kanale Sommer 13 pojawiła się kolejna rozmowa z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Wśród poruszonych tematów pojawiła się, po raz kolejny, zapomniana ostatnio kwestia ustawy 447.

– Niech Prawo i Sprawiedliwość rządzi jeszcze przez następną kadencję, tak Polskę zadłuży, że organizacje żydowskie przemysłu holokaustu po prostu przejmą Polskę gołymi rękami za długi – zauważył Stanisław Michalkiewicz.

– I tyle. I w ten sposób amerykańska ustawa 447 zostanie zrealizowana metodami pokojowymi – dodał.

Tomasz Sommer zaś zauważył, że kwestia 447 przycichła najpierw za sprawą covid, a potem wojny na Ukrainie. – Proszę pana, po co o tym mówić? Po co trzaskać dziobem? Trzeba wykorzystać sytuację, jaką stwarza wojna na Ukrainie – że rząd dobrej zmiany Polskę zadłuży po same uszy – i wtedy nie będzie innego wyjścia – skwitował Michalkiewicz.

Publicysta wskazał, że „rząd, jak robi te długi, to musi dawać jakieś zabezpieczenie i dochody z przyszłych podatków, jestem przekonany, że nie wystarczają, jako zabezpieczenie”. – Musi dawać jakieś zabezpieczenie w innej postaci, w postaci np. zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa albo Lasów Państwowych, a to wtedy tylko przejąć tytuł własności, no i już ustawa 447 jest zrealizowana. Bez żadnego gadania – powiedział.

– Wystarczy jeszcze, żeby wojna na Ukrainie potrwała ze dwa lata – a potrwa, bo do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych – i wtedy skutki się pojawią, że tak powiem, same przez się – ocenił.

– Ale teraz tam jest sytuacja troszeczkę problematyczna, ponieważ lobby izraelskie się podzieliło w Stanach Zjednoczonych na dwie frakcje i teraz dochodzi wręcz do tego, że po raz pierwszy w historii to lobby zwraca się do rządu amerykańskiego, żeby zrobił porządek z rządem izraelskim – wtrącił redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

– Panie Tomaszu, myślę, że jeżeli jest tak, jak pan mówi, to znaczy, że musiała być jakaś przyczyna tej kłótni. Jestem przekonany, że pokłócili się o forsę. No bo o co innego by się mogli pokłócić? – odparł Michalkiewicz.

– O demokrację, oczywiście, o LGBT się pokłócili, wie pan – ironizował Sommer. – Panie Tomaszu, o demokrację to się może kłócić pani Gasiuk-Pihowicz z jakąś inną panią, natomiast nie starsi i mądrzejsi. Oni o demokrację się nie kłócą. Oni jak się kłócą, to wiedzą, o co się kłócić – podkreślił Michalkiewicz.

– W każdym razie, niech pan sobie wyobrazi, że dochodzi do tego, że właśnie ten cały AIPAC, czyli ta żydowska główna organizacja, chce rezolucję podjąć przeciwko rządowi izraelskiemu – dodał Sommer. – Jasne, wie pan, to muszą być duże pieniądze – skwitował Michalkiewicz.