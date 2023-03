Narada dowódców Ukrainy, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i sił NATO w Europie

REKLAMA

Poruszyliśmy kwestie dotyczące m.in. wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i dostarczenia nam pocisków dalekiego zasięgu – oznajmił we wtorek naczelny dowódca armii Ukrainy gen. Wałerij Załużny po spotkaniu z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmundem Andrzejczakiem oraz wysokimi rangą dowódcami z USA, Wielkiej Brytanii i NATO.

W rozmowach wzięli również udział Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie (SACEUR) generał Christopher Cavoli, dowódca brytyjskich sił zbrojnych admirał Tony Radakin i amerykański generał Antonio Aguto, sprawujący funkcję dowódcy międzynarodowego zespołu ds. pomocy Ukrainie – powiadomił Załużny na Telegramie (https://t.me/CinCAFU/389).

„Uczestniczyłem dzisiaj w bardzo ważnym dla Ukrainy spotkaniu. Miałem przyjemność ujrzeć swoich przyjaciół: generałów Cavoli, Andrzejczaka i Aguto oraz admirała Radakina. (…) W pierwszej kolejności poinformowałem (ich) o sytuacji na polu walki. Skoncentrowałem się głównie na kierunku wschodnim, a szczególnie na przebiegu wydarzeń w Bachmucie” – podkreślił dowódca ukraińskiej armii.

