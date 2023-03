Panika na koncercie raperów. Jedna osoba zmarła, kolejne są w stanie krytycznym [VIDEO]

REKLAMA

33-letnia kobieta zmarła, a dwie osoby są w stanie krytycznym po tym, jak na koncercie w stanie Nowy Jork wybuchła panika.

Widzom uczestniczącym w koncercie raperów GloRilla i Finesse2tymes w nowojorskim Rochester wydawało się, że ktoś oddał strzały – uważają prowadzący śledztwo.

REKLAMA

– Spanikowany tłum usiłował jak najszybciej wydostać się z widowni. W tumulcie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ciężko ranne. Kilkoro lżej poszkodowanych trafiło do szpitali.

Policja – podaje agencja AP – nie znalazła żadnych dowodów na to, że strzelanina istotnie miała miejsce – AP.

📝🇺🇸1 dead, 8 injured after stampede at GloRilla concert in New York:A 33-year-old woman was killed after a large crowd pushed towards the exits at a GloRilla and Finesse2Tymes concert in Rochester, NY. Police said the people started pushing after they thought they heard gunshots pic.twitter.com/68dVIXHeGp

— 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) March 6, 2023