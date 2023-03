Rodzaje wózków widłowych w magazynie

Wózki widłowe są powszechnie stosowanym sprzętem magazynowym, przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania, składowania w stosach, transportowania ładunków spaletyzowanych i nie tylko, odkładania ich na regały, przewożenia materiałów i pracowników w obiektach logistycznych oraz do kompletacji towarów. By spełniały swoją rolę jak najlepiej, warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego rodzaju pojazdu, przystosowanego do konkretnej aplikacji.

Wózki widłowe wysokiego składowania

Jeśli zależy Ci na optymalizacji przestrzeni magazynu oraz na zwiększeniu powierzchni składowania bez faktycznej rozbudowy samego obiektu, zapoznaj się z możliwościami oferowanymi przez wózek widłowy wysokiego składowania.

Ten reach truck to doskonale skonstruowana maszyna, przeznaczona do manewrowania w wąskim korytarzu roboczym – wartości pomiędzy 2 800 mm do 3 200 mm, a także do pobierania ładunków oraz odkładania ich na wysokość ponad 13 m. Posiada niewielki promień skrętu i łatwy w obsłudze panel sterujący gwarantujący najwyższy poziom precyzji.

To wózek, którego środowiskiem naturalnym jest hala magazynowa, wyposażona w regały przeznaczone do wysokiego składowania towarów, nie sprawdzi się w jeździe na zewnątrz, po nierównym terenie.

Systemowe wózki widłowe VNA

W przypadku, gdy jesteś zainteresowany zwiększeniem efektywności składowania i zwielokrotnieniem posiadanej przestrzeni związanym z redukcją odległości pomiędzy regałami do minimum, spójrz co proponuje wózek widłowy systemowy VNA.

Biorąc pod uwagę położenie kabiny w wózkach systemowych VNA, można je podzielić na dwie kategorie:

z kabiną typu man-up: operator wraz z kabiną i widłami unoszą się do góry, co umożliwia kompletację zamówień, podejmowanie i odkładanie palet na wysokości,

z kabiną typu man-down: operator wykonuje zadania z ładunkami, czyli składowanie, pobieranie oraz przygotowanie do wysyłki, ale z poziomu podłogi, ponieważ kabina się nie unosi.

To wielozadaniowe urządzenie magazynowe wyróżnia się ponadprzeciętnymi możliwościami – wysokością podnoszenia dochodzącą do 17 m, ciężarem dopuszczalnego ładunku wynoszącym do 1,5 t oraz opcjonalnym osprzętem, dzięki któremu można je przystosować do pracy w mroźni czy chłodni.

Wózki paletowe do prac transportowych

To najczęściej spotykane maszyny, wspierające prace pracowników magazynowych w sklepach detalicznych i halach produkcyjnych, pomocne w transportowaniu ładunków pomiędzy strefą rozładunku, a strefą załadunku. Przede wszystkim, są przeznaczone do przemieszczania towarów spaletyzowanych w magazynie, jednak są również używane przy procesie kompletacji.

Ze względu na zastosowany napęd, można je podzielić na:

ręczne: poruszane siłą ludzkich mięśni, posiadają prostą konstrukcję i ich obsługa nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień,

elektryczne: używane do transportu poziomego ładunków w przedziale 1,6 – 2,5 t na małych i średnich odległościach.

Wśród wózków paletowych elektrycznych wyróżniamy wózek paletowy typu piesek, wózek ze składanym podestem, szczególnie efektywny podczas pracy w doku, podczas załadunku lub rozładunku towaru oraz wózek podnośnikowy typu układarka, z masztem. Ten ostatni rodzaj łączy funkcje transportu poziomego z możliwością odkładania palet na regałach do wysokości 5 m.

Wózki do kompletacji zamówień

Kolejną grupą urządzeń magazynowych są wózki widłowe przeznaczone do kompletacji zamówień. Kompletacja czyli proces, którego celem jest odnalezienie i przeniesienie w określone miejsce wybranych produktów tak, by możliwa była ich jak najszybsza wysyłka. Wyróżnia się dwa typy tego procesu:

kompletację poziomą, odbywającą się spośród produktów składowanych na posadzce, do której obsługi wystarczy wózek bez możliwości unoszenia,

kompletację pionową, gdzie towar jest magazynowany na regałach magazynowych i aby go podjąć, potrzeba użyć specjalistycznego sprzętu unoszącego, np. wózka widłowego.

Do wymagających działań, przy kompletowaniu ładunków, których ciężar dochodzi do 3 t oraz na średnich i dużych dystansach, dobrym rozwiązaniem jest wybór elektrycznego ciągnika transportowego.

Reasumując, wózek widłowy w magazynie jest jednym z głównych narzędzi pomocniczych. W związku z tym, że istnieje wiele rodzajów tych środków transportu, należy bardzo dokładnie przeanalizować funkcjonalności, które oferują, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Wszystkie opisywane powyżej urządzenia magazynowe znajdziesz na stronie marki Crown, która dostarcza wózki widłowe https://wozkicrown.pl/.