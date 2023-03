Szwajcarzy nie chcą żeby ich broń trafiała na Ukrainę. Rada Kantonów odrzuciła poprawkę do ustawy

REKLAMA

23 głosami do 18 Rada Kantonów (izba wyższa parlamentu) odrzuciła poprawkę do ustawy pozwalającą na reeksport szwajcarskiego uzbrojenia – poinformował we wtorek szwajcarski portal SWI swissinfo.

Obecne prawo nie pozwala na eksport amunicji ani sprzętu wojskowego do krajów prowadzących konflikty zbrojne. Reeksport szwajcarskiej broni i amunicji może się natomiast odbywać wyłącznie za zgodą rządu w Bernie.

Senat dyskutował we wtorek poprawkę, w ramach której wymóg ten nie musiałby być respektowany w przypadku sprzedaży uzbrojenia państwom mającym systemy kontroli eksportu broni podobne jak Szwajcaria. Poprawki do „ustawy federalnej o podstawach i warunkach współpracy wojskowej i technicznej z państwami obcymi” zostały wniesione przez Thierry’ego Burkarta (przewodniczącego Partii Liberalnej, FDP).

Przeciwnicy poprawki oskarżyli Burkarta, że działa jako lobbysta producentów broni. Burkart potwierdził, że jego poprawki mają na celu zachowanie pozycji szwajcarskiego koncernu zbrojeniowego MIC, ponieważ – jak twierdzi – wiele krajów po prostu nie chce już kupować szwajcarskiej broni i amunicji, zwłaszcza jeśli muszą udawać się do Berna za każdym razem, gdy chcą reeksportu do innych państw. „Te kraje rozumieją, na czym polega neutralność Szwajcarii, ale nie rozumieją, dlaczego Szwajcaria blokuje reeksport amunicji i pojazdów opancerzonych” – zaznaczył Burkart w telewizji SRF.

W ostatnich miesiącach Szwajcaria odrzucała wnioski Niemiec, Szwajcarii, Danii i Czech, które chciały reeksportować zakupioną wcześniej od firm szwajcarskich amunicję, m.in. na Ukrainę.