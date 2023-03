Wybory 2023. Mentzen: „Nie wchodzimy w pakty z diabłem”

REKLAMA

Nie chcemy uczestniczyć w pakcie senackim; nie wchodzimy w pakty z diabłem. Idziemy do wyborów samodzielnie – powiedział w poniedziałek PAP współprzewodniczący rady liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

W miniony wtorek politycy Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL, a także przedstawiciel Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach tzw. paktu senackiego.

Porozumienie zakłada, że w ramach jednego okręgu wyborczego ugrupowania nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów, a wcześniej podzielą się, w którym okręgu, która partia wystawi swojego kandydata. W dokumencie napisano też m.in., że „ostateczna akceptacja list kandydatek i kandydatów w ramach Paktu Senackiego 2023 r. i zasad startu w wyborach nastąpi w drodze decyzji zgodnych ze statutami partii stron niniejszego porozumienia w terminie uzgodnionym przez zespół organizacyjny”.

Sławomir Mentzen pytany o to porozumienie odparł: „Nie chcemy uczestniczyć w pakcie senackim i nie wchodzimy w pakty z diabłem”.

Jego zdaniem powstanie tzw. paktu senackiego „pokazuje, że nie ma większego znaczenia czy głosuje się na Platformę, Lewicę, PSL czy Hołownię”. – To jest jedna ekipa, od której chcemy trzymać się jak najdalej – podkreślił współprzewodniczący rady liderów Konfederacji.

Dopytywany, czy Konfederacja planuje jakiekolwiek koalicje wyborcze z innymi ugrupowaniami, Mentzen zaprzeczył. – Startujemy ze swoich list do Sejmu i wystawiamy swoich kandydatów do Senatu – podkreślił. – Nie wchodzimy w żadne współprace i idziemy do wyborów samodzielnie – zadeklarował.

Pierwszy pakt senacki został zawarty przez główne ugrupowania opozycyjne – Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Choć nie wszędzie był bezwzględnie przestrzegany (np. w Łodzi wystartował jako kandydat niezależny dawny polityk PO Krzysztof Kwiatkowski i pokonał kandydatkę Lewicy Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, były też okręgi, gdzie rywalizowali np. kandydaci PSL i Lewicy), dzięki niemu opozycja wspólnie wygrała minimalnie wybory do Senatu, choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość.