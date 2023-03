Fala mrozów w Wielkiej Brytanii. Uruchomiono utrzymywane awaryjnie elektrownie węglowe

REKLAMA

Z powodu obaw, że rozpoczynająca się w Wielkiej Brytanii fala mrozów może spowodować przerwy w dostawach prądu, we wtorek po południu po raz pierwszy użyto do jego wytwarzania utrzymywanych awaryjnie elektrowni węglowych.

National Grid, operator brytyjskiego systemu energetycznego, aktywował we wtorek plany awaryjne, co oznacza, że zwrócił się do producentów energii o udostepnienie wszelkich dodatkowych mocy wytwórczych, jakie mają, co obejmowało też dwie z trzech ostatnich elektrowni węglowych w Wielkiej Brytanii – w Drax w hrabstwie North Yorkshire i w West Burton w Nottinghamshire.

Obie elektrownie, wraz z trzecią, znajdującą się w Ratcliffe-on-Soar w Nottinghamshire, miały zostać zamknięte we wrześniu 2022 r., ale w związku z gwałtownym wzrostem cen energii w okresie poprzedzającym rosyjską napaść na Ukrainie i po niej oraz ryzykiem przerw w dostawach energii rząd zwrócił się do ich operatorów, aby przełożyli ten termin na później.

Elektrownia w Ratcliffe ma być zamknięta we wrześniu 2024 roku, ale w Drax i w West Burton już z końcem marca bieżącego roku. W zeszłą środę minister energii Grant Shapps powiedział jednak, że chciałby, aby obie pozostały czynne jeszcze rok dłużej, gdyż nie zamierza narażać bezpieczeństwa energetycznego kraju na ryzyko.

Według prognoz, w nocy z wtorku na środę w niektórych miejscach Szkocji temperatura ma spaść do -15 stopni Celsjusza, zaś w Szkocji i w północnej Anglii spodziewane są silne opady śniegu. Nietypowa jak na marzec fala zimna ma potrwać do końca tygodnia.