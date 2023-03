REKLAMA

Rosyjska propaganda przekracza kolejną granicę w próbach obrzydzenia rosyjskim obywatelom Zachodu. Teraz przekonuje, że Brytyjczycy z głodu polują na wiewiórki, by je zjeść.

Kilka miesięcy temu białoruska propaganda przekonywała, że Polacy ustawiają się w długich kolejkach na granicy, by móc przedostać się na Białoruś, bo w Polsce panuje taki głód i bieda.

Teraz podobne rzeczy wymyślają Rosjanie z tym, że oni swoje propagandowe ataki wycelowali w Brytyjczyków. Kremlowskie media próbują przekonać obywateli Federacji Rosyjskiej, że Zjednoczone Królestwo przez wspieranie Ukrainy popadło w taką biedę, że teraz boryka się z poważnymi niedoborami żywności.

Brytyjczycy mieliby być, zdaniem moskiewskich propagandystów, tak zdesperowani, że polują na wiewiórki w parkach, które następnie zjadają.



– Okazało się, że niektóre restauracje będą serwować wiewiórki. W ich parkach jest dużo takich zwierząt, więc dlaczego ich nie zjeść? Mają problem z niedoborem żywności, ale nie wycofują się ze wspierania Zełenskiego i dostarczaniu broni Ukrainie. Bedą jeść wiewiórki i nadal dostarczać haubice – tłumaczy widzom propagandowych rosyjskich mediów prowadząca Olga Władymirówna Skabejewa.

Russian propagandist Skabeyeva says that some restaurants in Great Britain started serving squirrels because of the food shortage in the country.

She implies that all the money went towards weapons for Ukraine, and now Britons must eat squirrels. pic.twitter.com/CW9TKgPrm4

