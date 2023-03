Rozbił śmigłowiec, z którego monitorował prędkość samochodów. Był odurzony narkotykami

REKLAMA

Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) zatrzymała pod Madrytem mężczyznę, który rozbił śmigłowiec będąc pod wpływem narkotyków. 60-latek monitorował z powietrza prędkość pojazdów na drogach w stołecznej aglomeracji.

Z ustaleń hiszpańskich mediów, opisujących we wtorek nietypowe zdarzenie, wynika, że mężczyzna, który rozbił maszynę należącą do Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego (DGT) wyszedł bez szwanku z wypadku.

Stan pilota, jak relacjonuje telewizja Antena3, był na tyle dobry, że przeszedł on 30 km z miejsca wypadku, który miał miejsce w gminie Robleda de Chavelo, na północno-zachodnich przedmieściach Madrytu kierując się w stronę swego domu.

Według żandarmerii „dyskretne” opuszczenie miejsca wypadku śmigłowca służyło uniknięciu badania na obecność środków odurzających. Te wykonane zostało po zatrzymaniu 60-latka przy jednej z dróg i dało wynik pozytywny.

Służby potwierdziły, że pilot helikoptera DGT był podczas feralnego lotu pod wpływem kokainy oraz metamfetaminy. Ustaliły też, że od dłuższego czasu mężczyzna jest uzależniony od narkotyków.

