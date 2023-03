Starcia z policją przed parlamentem. Zjednoczony Ruch Narodowy zapowiada kolejną demonstrację [VIDEO]

REKLAMA

Do starć protestujących z funkcjonariuszami doszło podczas próby rozbicia protestu przed parlamentem w Tbilisi. Jak poinformowała agencja Reutera, siły porządkowe użyły gazu łzawiącego i granatów ogłuszających. Zjednoczony Ruch Narodowy zapowiedział w środę dalsze demonstracje przeciwko kontrowersyjnej ustawie o „agentach zagranicznych”.

Jeden z liderów Ruchu Nika Melia powiedział dziennikarzom, że protestujący zbiorą się ponownie w środę o godz. 15. czasu lokalnego (godz. 12. czasu polskiego) na alei Rustawelego w Tbilisi i demonstracje będą trwać do ostatecznego zwycięstwa – podał portal Georgia Today.

Melia zaapelował też do obywateli o aktywną postawę. – Nieważne, ile razy będą nas rozpędzać, nieważne, ile gazu użyją, będziemy się gromadzić wciąż od nowa i powinno nas być coraz więcej – oznajmił Melia, wzywając do demonstrowania całymi rodzinami.

Resort spraw wewnętrznych ocenił, że starcia z policjantami przyczyniły się do wyjątkowej eskalacji wydarzeń, i zaapelował do demonstrujących o zaprzestanie działań z użyciem przemocy, przestrzeganie prawa i podporządkowywanie się prośbom policji.

Ustawa o „agentach zagranicznych”, zainicjowana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, zdaniem krytyków ograniczy wolność mediów i będzie dławić społeczeństwo obywatelskie, a w opinii wielu obserwatorów jej uchwalenie stanowi autorytarny zwrot w polityce władz w Tbilisi. Projekt zmian prawnych nakłada na wszystkie organizacje, które otrzymują ponad 20 proc. swoich funduszy z zagranicy, obowiązek zarejestrowania się jako „zagraniczni agenci”. Podmioty nie stosujące się do tych przepisów będą musiały liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Podczas wtorkowej demonstracji zebrani, z których część miała flagi Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, określali ustawę jako „rosyjską”. – Jak wiemy, to rosyjska ustawa. Nie chcemy być częścią Związku Sowieckiego, chcemy być częścią Unii Europejskiej, chcemy być prozachodni – cytuje agencja Reutera jednego z protestujących.

A large demonstration in Tbilisi, Georgia – people continue protesting against the "foreign agents" legislation. Clashes with police have been reported.

This law will require organizations with 20+% funding from overseas to register as "foreign agents", similar to Russian law). pic.twitter.com/VdvIv7jSeN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023