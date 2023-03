Aktywiści klimatyczni zezłomowani. Dr Peterson: Psychopatyczne kreowanie się na cnotliwego [VIDEO]

REKLAMA

Dr Jordan Peterson bardzo ostro i dosadnie wypowiedział się o aktywistach klimatycznych, którzy chcieliby wszystkim ustawiać życie w imię „walki z globalnym ociepleniem”. Znany psycholog opisuje schematy, dzięki którym globcio stał się wiodącym tematem.

Peterson przekonuje, że aktywiści klimatyczni wcale nie dbają o planetę. Z takimi oskarżeniami muszą się jednak zmagać głównie ci, którzy nie wyznają religii klimatyzmu i podważają postulaty ekolewaków.

– A tak, nie dbasz o planetę. W takiej sytuacji trzeba zadać bardziej inteligentne pytania: co to znaczy dbać o planetę? Po pierwsze, to strasznie ogólne. Naprawdę sądzą, że wszystkie nasze problemy można sprowadzić do nadmiaru dwutlenku węgla? Mamy inne problemy! Proszę bardzo, oto problem: 20 milionów ludzi umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń w pomieszczeniach. Czy to jest problem? Na pewno znacznie większy niż zmiana klimatu, jak się na to spojrzy! – mówi dr Peterson.

– Czy jest to wystarczająco duży problem? Jeśli nie, to są inne. Mnóstwo dzieci nadal głoduje. Moglibyśmy zapewnić im pożywienie za ułamek ceny, która zamierzamy ponieść, by wykonać – niezbyt skutecznie – ciecia w produkcji dwutlenku węgla. Myślę, że centralną kwestią dla konserwatystów jest powstrzymanie radykałów, którzy nadużywają wzbudzania poczucia winy. Nie, nie jesteś moralny tylko dlatego, że twoim zdaniem apokalipsa, która nas czeka, może być sprowadzona do jednej zmiennej – kontynuuje.

Uważa, że cała narracja lewicy, jakoby za rzekomą apokalipsę był odpowiedzialny dwutlenek węgla, w związku z czym należy zlikwidować paliwa kopalne, oznacza, że oni tak naprawdę „nie myślą”. – Mamy znacznie ważniejsze rzeczy do zrobienia niż rozwiązywanie problemów na froncie dwutlenku węgla – dodaje.

Ubolewa, że temat walki ze zmianami klimatu staje się powoli wiodącym, a głos na ten temat coraz częściej zabierają światowi liderzy. Dr Peterson nie ma wątpliwości, że robią to z wyrachowania.

– To jest psychopatyczne kreowanie się na cnotliwego. Oparte na sondażach. Wiem, jak ci politycy działają. Przerzucają całą odpowiedzialność na idiotyczne sondaże opinii publicznej. Czyli w durny sposób odnotowują zachcianki społeczeństwa, a potem dopasowują do niej swoją politykę, żeby rozbudować własną atrakcyjność. To odrażające – mówi.

Dodał, że podobny schemat wykreował politykę covidową, która w szczytowym okresie niewiele miała wspólnego z nauką. Z sondaży wychodziło jednak, że ludzie chcą zamordyzmu, więc go dostali. Fragment z wywiadu z dr Petersonem do obejrzenia poniżej – tłumaczenie zapewnił facebookowy profil Ruchu Narodowego.