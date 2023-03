Brytyjczycy wydalili z kraju imigranta pedofila, a ten dalej próbował wrócić forsując La Manche

REKLAMA

Afgański pedofil wydalony z Wielkiej Brytanii ponownie próbował przepłynąć nielegalnie kanał La Manche. Został w Anglii skazany za gwałt na 12-letniej dziewczynce i deportowany do swojego kraju. Pokazuje to jak trudno pozbyć się niechcianych migrantów, nawet przestępców.

Afgański pedofil został zatrzymany na północnym wybrzeżu Francji. Stwierdził, że jest „zdeterminowany”, by dostać się do Wielkiej Brytanii. Kilka brytyjskich mediów, w tym „Times” i „Daily Mail”, przytoczyły te słowa afgańskiego migranta, który w nadmorskim „koczowisku” czekał na „okazję” do forsowania La Manche.

Afgańczyk Emal Kochai został skazany za pedofilię w 2014 roku. Dokonał gwałtu na 12-letniej dziewczynce w Reading w Berkshire? Wyrok opiewał na 9 lat więzienia. Jednak po odbyciu 5-letniej odsiadki został deportowany do Afganistanu w 2019 roku. Korzystając z masowej emigracji znowu wrócił do Europy.

Teraz twierdzi, że „zmienił się”. Ten 28-letni przestępca mieszka obecnie w obozie dla migrantów w Grande-Synthe, niedaleko francuskiej Dunkierki. W poniedziałek 6 marca próbował wejść na pokład łodzi, aby dotrzeć do Wielkiej Brytanii, ale przeprawę przerwało przybycie policji. Recydywa forsoania granic przez Afgańczyka stałą się dl brytyjskiego MSW dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zmian i zaostrzeniem prawa wobec Nielegalnych migrantów.

An Afghan, Emal Kochai is waiting in a French camp to board a small boat to the UK. He had previously been deported from England after raping a 12yo girl. He served half of a 9 year sentence. The Times reports. @SuellaBraverman pic.twitter.com/lYhe0ujOtH

— Kohima (@Kohima_Sean) March 8, 2023