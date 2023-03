Izraelskie siły zabiły trzech bojowników Islamskiego Dżihadu

REKLAMA

Trzech palestyńskich członków Islamskiego Dżihadu zostało zastrzelonych w czwartek rano przez siły izraelskie na północy Zachodniego Brzegu podczas próby aresztowania – poinformowała policja.

Według rzecznika policji nieumundurowani funkcjonariusze służb izraelskich weszli do palestyńskiej wioski Dżaba, aby aresztować dwóch mężczyzn poszukiwanych po serii ataków z użyciem broni na siły izraelskie w okolicy – podaje agencja AP.

W trakcie akcji dwaj poszukiwani i towarzyszący im trzeci Palestyńczyk otworzyli z przejeżdżającego pojazdu ogień do żołnierzy. Ci odpowiedzieli ogniem, zabijając całą trójkę.

Lokalny oddział Islamskiego Dżihadu w Dżaba potwierdził, że jego trzej członkowie zostali zabici.

Ostatni rok przyniósł wzrost napięć między Izraelem a Palestyńczykami. W wyniku serii ataków terrorystycznych w Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu w ostatnich miesiącach zginęło 14 Izraelczyków. Zginęło również co najmniej 74 Palestyńczyków, większość podczas przeprowadzania zamachów lub podczas starć z siłami bezpieczeństwa. Jednak „niektóre z ofiar były niezaangażowanymi w walkę cywilami, a inni zginęli w okolicznościach, które są przedmiotem śledztwa” – pisze portal The Times of Israel.

Agencja AP zauważa, że grupa, do której należała trójka zabitych, jest przykładem szerszego trendu. Na Zachodnim Brzegu powstają zbrojne grupy, które atakują izraelskich żołnierzy i cywilów, ale także sprzeciwiają się coraz mniej popularnym władzom palestyńskim. Na obszarach północnego Zachodniego Brzegu, gdzie dochodzi do większości starć, kontrola Autonomii Palestyńskiej zmniejsza się, a młodzi Palestyńczycy tracą nadzieję na powstanie państwa palestyńskiego.