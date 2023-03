„Młodzieżówki” prawicy chcą współpracować

REKLAMA

Na okładce pisma „L’Incorrect” pojawiło się zdjęcie trójki młodych ludzi, które wywołało mały szok w świecie francuskiej polityki. Pozują na nim wspólnie Guilhem Carayon (centroprawicowi Republikanie – LR), Stanislas Rigault (Reconquest Erica Zemmoura) i Pierre-Romain Thionnet ze Zjednoczenia Narodowego Le Pen.

Wszyscy trzej kierują ruchami młodzieżowymi w swoich partiach politycznych. Nie tylko razem pozowali do zdjęcia, ale też podjęli rozmowy. „L’Incorrect” zatytułował okładkę marcowego wydania magazynu – „Młodzi przecinają pępowinę”.

Zanim miesięcznik trafił do kiosków, oburzenie wyrazili niektórzy „starzy” Republikanie. Otoczenie Xaviera Bertranda poprosiło nawet szefa tej partii Érica Ciottiego o usunięcie Guilhema Carayona z szefostwa „młodzieżówki”. Jednak nowy prezes Republikanów odmówił i stwierdził, że takie rozmowy na prawicy nie naruszają „linii politycznej LR” i nie zamierza przychylać się do postulatów lewego skrzydła swojej partii.

Odwołał się do treści wywiadu, w którym „Guilhem bronił naszej linii”, pokazał też nasze różnice z RN, w szczególności w sprawie emerytur. „Nie zwolnimy jednego z naszych członków za to, że dyskutuje z Reconquête! i RN” – dodał.

Sprawa może mieć jednak szerszy wymiar. Niegdyś partia rządząca (UMP, a później Republikanie) po wyborze Macrona zaczęła się mocno dzielić. Część przeszła do obozu Macrona. Inni ze „starej gwardii”, nadal uważają, że partie w rodzaju Rekonkwista i Zjednoczenie to „skrajna prawica”, z którą nie chcą mieć nic wspólnego. Pozornie mało ważne zdjęcie trójki przywódców organizacji młodzieżowych może mieć poważne konsekwencje. Może oznaczać dalszą erozję Republikanów lub też stanowić krok do współdziałania francuskiej prawicy.

