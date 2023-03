Ograniczanie spożycia mięsa. Jasne zdanie Polaków [SONDAŻ]

REKLAMA

58 proc. badanych uważa, że Polacy powinni dla zdrowia nie zmieniać nawyków żywieniowych. Zaledwie 1,6 proc. ankietowanych uważa natomiast, że powinniśmy zrezygnować z jedzenia mięsa, a niespełna 35 proc. jest zdania, że Polacy powinni jego ilość ograniczyć – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

W sondażu zapytano ankietowanych, czy Polacy powinni dla zdrowia zrezygnować z jedzenia mięsa, jeść go mniej, czy nie zmieniać nawyków. „Polacy nie chcą, by ktoś z zewnątrz wpływał na ich decyzje związane z jedzeniem” – czytamy w dzienniku.

„Z sondażu IBRiS dla 'Rzeczpospolitej’ wynika, że zaledwie 1,6 proc. ankietowanych uważa, że Polacy powinni dla zdrowia zrezygnować z jedzenia mięsa. Niespełna 35 proc. jest zdania, że powinni jego ilość ograniczyć. Z kolei 58 proc. – to największy odsetek odpowiedzi – jest za tym, by nie zmieniać nawyków żywieniowych. Za zwiększeniem spożycia mięsa opowiedziało się prawie 4 proc. ankietowanych” – podaje dziennik.

Według gazety ankietowani odpowiedzieli tak, „bo nie chcą, by zaglądano im do talerza”. „A to, co i kiedy jedzą, powinno być ich wyborem” – zauważa „Rz”.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wykonano w dniach 3-4 marca, metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).