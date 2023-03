Silne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech

REKLAMA

Trzy silne wstrząsy sejsmiczne zanotowano w czwartek w Perugii i okolicach we włoskim regionie Umbria. Najsilniejszy, wieczorem miał magnitudę 4,6 i był odczuwalny w dużej części regionu. Nie zanotowano szkód.

Pierwszy wstrząs w rejonie Perugii miał miejsce po południu i według krajowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii miał magnitudę 4,4.

Po godzinie 20 doszło do dwóch następnych wstrząsów; pierwszy mocniejszy o sile 4,6; drugi słabszy.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się w miasteczku Umbertide na głębokości 8 kilometrów.

Nie zanotowano poważniejszych szkód.

