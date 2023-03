Coraz więcej kradzieży w sklepach w Polsce. „Rosnące ceny powodują, że więcej osób się na to decyduje”

REKLAMA

Ze sklepów znika coraz więcej towarów. Częściej okradane są małe placówki – informuje w piątek „Rzeczpospolita”.

Powołując się na dane Komendy Głównej Policji, „Rz” podaje, że „w 2022 r. liczba przestępstw kradzieży w sklepach wzrosła aż o 31,1 proc. w ujęciu rocznym, do ponad 32,7 tys.”.

„Analizując dane z komend wojewódzkich, jedynie ta w Lublinie nie odnotowała wzrostu takich przestępstw. Z kolei liczba wykroczeń związanych z kradzieżami sklepowymi wzrosła o 21,5 proc., do 234,3 tys.” – zauważa.

– Wzrost kradzieży to jasny sygnał kłopotów na rynku, rosnące ceny powodują, że więcej osób się na to decyduje – mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. – Dla sklepów to oczywiście ogromne wyzwanie i także wzrost kosztów działalności – dodaje.

Jak podkreśla gazeta, „nowe zjawisko, które widać teraz na rynku, to kradzieże produktów, które wcześniej nie ginęły masowo”. Chodzi „zwłaszcza o podstawowe produkty spożywcze”. – Za tym głównie stoją osoby, które robią to z pewnego przymusu. Druga kategoria to towary luksusowe – np. perfumy, drogie alkohole, drobna elektronika itd. I za tymi kradzieżami głównie stoją zorganizowane grupy przestępcze – mówi Maciej Tygielski, dyrektor zarządzający Grupą SkipWish.

Według dziennika, „zmiany widać także po tym, jakie sklepy są okradane”. „Z policyjnych statystyk wynika, że liczba wykroczeń związanych z kradzieżami w dużych sklepach w 2022 r. wzrosła o 20,8 proc., do 188,3 tys. Szybciej, bo o 24,6 proc., wzrosła ich liczba w małych sklepach. Odnotowano ich już ponad 46 tys.” – informuje.