Deszcz ze śniegiem, wiatr i zachmurzenie [PROGNOZA NA WEEKEND]

Polska będzie pod wpływem niżu, w strefie frontów atmosferycznych. Ośrodek tego niżu przemieści się znad Polski nad Litwę. Z północnego zachodu zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie, wypychając ciepłe powietrze na wschód.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południowym wschodzie początkowo deszczu. Prognozowana wysokość opadów deszczu do około 10 mm na południu kraju. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu miejscami o około 5 cm, w górach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od około 1 st. C na północy kraju oraz na obszarach podgórskich, około 3 st. C w centrum do 7 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 65 km/h, na południu kraju przejściowo silny od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, w Tatrach do 90 km/h. Miejscami, a szczególnie w górach, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm do 7 cm. Temperatura minimalna od -6 st. C na Suwalszczyźnie i -8 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około -3 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 1 st. C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu dość silny i silny od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i obszarach podgórskich od -2 do 0 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, nad morzem i w rejonie Zalewu Wiślanego do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące po południu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna około 6 st. C, wystąpi przed południem, później spadek temperatury do około 0 st. C wieczorem. Po południu i wieczorem drogi i chodniki miejscami śliskie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -3 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

(PAP)