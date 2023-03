Konfederacja w obronie św. Jana Pawła II. „Kościół ma swoje błędy, grzechy, ale…” [VIDEO]

REKLAMA

Zasługi Jana Pawła II dla Polski i Polaków, dla naszej tożsamości narodowej, dla naszej wolności są niezbywalne – oświadczył poseł Konfederacji Robert Winnicki prezentując stanowisko partii. Jednocześnie zaapelował „do wszystkich stron sporu politycznego, żeby nie kreślić linii podziału w stosunku do uznania zasług Jana Pawła II”. – Wiemy, że Kościół ma swoje błędy, że Kościół musi się oczyścić – dodał.

– Nie chcemy wchodzić w spory, publicystyczne, czy w dywagacje historyczne, które obecnie odbywają się wokół postaci Jana Pawła II. Uważamy, że wchodzenie w spór w taki sposób, jak on jest toczony, to jest robienie krzywdy nie tylko postaci Jana Pawła II, nie tylko prawdzie historycznej, ale jest to spór, który tak prowadzony, jak dzisiaj chce to robić z jednej strony TVN z Platformą, czy z drugiej strony PiS, jest to robienie krzywdy nam Polakom, jako Wspólnocie Narodowej – oświadczył Winnicki podczas konferencji prasowej w Sejmie, przed tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w 1999 r. w polskim parlamencie.

REKLAMA

Konfederacja zaapelowała do „wszystkich stron tutaj sporu politycznego, żeby nie kreślić linii podziału od stosunku, do uznania, czy zasług Jana Pawła II”.

– My wiemy, że kościół ma swoje błędy, ma swoje grzechy, kościół musi się oczyścić, kościół musi wrócić do tradycyjnej dyscypliny, ale zasługi Jana Pawła II dla Polski i Polaków, dla naszej tożsamości narodowej, dla naszej wolności, są niezbywalne. I dlatego dzisiaj Konfederacja w tym miejscu składa ten wieniec w uznaniu tych zasług – oświadczył Winnicki.