Antysemityzm, rasizm. Za to mogą nie przyznawać obywatelstwa

REKLAMA

Rząd Niemiec chce wprowadzać ułatwienia w otrzymaniu niemieckiego obywatelstwa, ale pojawiają się pomysły, by nie dotyczyło to osób o poglądach antysemickich czy rasistowskich. Miałoby to być sprawdzane podczas testu neutralizującego.

Niemiecki rząd zapowiada ułatwienie procesu naturalizacji – obywatelstwo byłoby przyznawane po pięciu latach pobytu w Niemczech lub nawet po trzech w przypadku „szczególnych osiągnięć integracyjnych”. Obecnie czas ten wynosi osiem lat. Ponadto osoby naturalizowane powinny mieć możliwość zachowania ewentualnego drugiego obywatelstwa.

REKLAMA

Koalicjant z FDP chce jednak wprowadzić test na poglądy. Jeśli będą niewłaściwie, obywatelstwo może nie zostać przyznane.

„Nie należy naturalizować nikogo, kto ma poglądy antysemickie” – podkreślają przedstawiciele FDP, przekonując, że należy zwrócić na to większą uwagę podczas naturalizacji.

„Każdy, kto chce zostać Niemcem, musi podzielać wartości Ustawy Zasadniczej” – mówi w dzienniku „Welt” o swojej inicjatywie sekretarz generalny FDP Bijan Djir-Sarai. Jego zdaniem, w ramach istniejących testów naturalizacyjnych należałoby także sprawdzać członkostwo w organizacjach antykonstytucyjnych oraz udział w antysemickich protestach.

„Ważne są dla nas trzy aspekty: opanowanie języka niemieckiego, finansowanie własnego utrzymania, wartości Ustawy Zasadniczej. Nie powinny podlegać dyskusji takie kwestie jak rasizm, antysemityzm czy równość kobiet i mężczyzn” – podkreśla Djir-Sarai.

W teście naturalizacyjnym zadawane są pytania dotyczące Ustawy Zasadniczej i systemu politycznego RFN. Pomysły, by go rozszerzyć pojawiają się od kilku lat. Niewykluczone, że teraz tropiciele antysemityzmu na każdym kroku dopną swego.

W tej kwestii jednak lewica kłóci się z lewicą. Choć przyznają, że antysemityzm to rosnący problem w Niemczech, bo np. ci z Zielonych albo z Lewicy twierdzą, że nie można za to obwiniać przybyszy zza granicy, gdyż to dyskryminacja.