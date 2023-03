Grzegorz Braun: Dlaczego Warszawa ma decydować? Potrzebna decentralizacja, zniesienie ucisku [VIDEO]

REKLAMA

Rząd chce utworzyć Akademię Piotrkowską w Piotrkowie Trybunalskim. Grzegorz Braun z Konfederacji wskazywał, że należy pójść w odwrotnym kierunku – decentralizacji. I pytał, dlaczego to akurat Warszawa ma decydować.

Według pomysłu rządu w Piotrkowie Trybunalskim 1 czerwca 2023 roku ma powstać nowa uczelnia publiczna. By powstała, musi to przegłosować Sejm. Takiej ścieżce dziwi się poseł Braun.

– Decentralizacja, rozśrodkowanie sił przez tworzenie nowych ośrodków krystalizacji ducha i intelektu narodu poza ośrodkiem stołecznym warszawskim – brawo, brawo, znakomicie. Uczelnie, kreowanie agory i ośrodków badawczych – po trzykroć brawo. Tylko dlaczego my się mamy tym zajmować tu, w tym miejscu? Dlaczego Warszawa ma decydować o tym, jakie wyższe uczelnie ewentualnie powstaną w Piotrkowie? – pytał poseł.

Jak zaznaczył, nie ma nic przeciwko, by w Piotrkowie Trybunalskim powstała uczelnia, ale… – Naturalnymi metodami, właśnie przez decentralizację państwa, przez znoszenie ucisku postpeerelowskiego i eurokołchozowego – podkreślał.

Braun ocenił, że uczelnie funkcjonujące w polskim systemie są „rozsadnikiem całej tej francy postępackiej”. – I tworząc w tym systemie nową uczelnię piotrkowską, nie uszczęśliwiacie Piotrkowa ani nie uświetniacie Rzeczypospolitej, tylko mnożycie byty, które będą zarazę tęczową, różową, zieloną, postępacką, wszelaką na Polaków transmitować – uważa.

W kolejnym wystąpieniu Braun raz jeszcze podkreślił, że nie ma nic przeciwko powstawaniu nowych uczelni, ale życzyłby sobie zmiany całego systemu.

– Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: niech rozkwita tysiąc uczelni – cytuję klasyka. Jak Polska długa i szeroka niech one powstają. Rodzi się tylko zagadnienie równości obywateli wobec prawa i ich równości w dostępie do tych funkcji, które państwo w ich imieniu w teorii sprawuje. Jeżeli konkretnie Piotrków ma być uszczęśliwiony uczelnią, to co z innymi miastami, dawniej też może wojewódzkimi, które takiego szczęścia nie dostępują, gdyż nie posłuje stamtąd pan marszałek senior Macierewicz. Co z innymi? Czy pana nie razi, panie marszałku, ta nierówność, w której lansowanie pan się angażuje? – pytał retorycznie Braun.

Wystąpienie do obejrzenia poniżej oraz na kanale Sommer 13.