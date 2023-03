Holandia. Stan wyjątkowy w Hadze. Najazd rolników na stolicę [VIDEO]

REKLAMA

Policja zatrzymała kilkadziesiąt traktorów, którymi jechali do Hagi rolnicy protestujący przeciw polityce rządu. „Burmistrz wprowadził stan wyjątkowy w związku z obawami o zakłócenia porządku publicznego i bezpieczeństwa” – poinformowano PAP w biurze prasowym haskiej policji.

Organizacje rolnicze Farmers Defence Force (FDF) i Samen voor Nederland (SvNL) planowały zorganizowanie w sobotę demonstracji w Hadze przeciw rządowej polityce ograniczania emisji tlenku azotu. Około godziny 7 burmistrz Jan van Zanen wydał zarządzenie o wprowadzeniu w mieście stanu wyjątkowego i zakazał wpuszczenia traktorów, którymi zmierzali do miasta rolnicy.

„Demonstranci i aktywiści, którzy chcą wjechać do miasta traktorami są zawracani” – informuje PAP policja. W mieście rozlokowano wzmocnione siły policyjne wyposażone m.in. w armatki wodne. W gotowości są także oddziały żandarmerii wojskowej.

Boeren worden tegengehouden door de ME op de Tiber in Den Haag.

Mieszkańcy Hagi muszą przygotować się nie tylko na uciążliwości związane z rolniczym protestem. Na sobotę demonstrację zaplanowali także aktywiści klimatyczni z organizacji Extinction Rebellion, którzy chcą zablokować autostradę A12 w centrum miasta.

Z oświadczenia urzędu miasta wynika, iż organizatorzy nie zgłosili protestu z wyprzedzeniem. Rozgłośnia NOS Radio 1 informuje, że wyrażono jednak zgodę, aby aktywiści protestowali w innej części Hagi.

Military trucks arriving in the Netherlands for the farmers protest today.

They are literally bringing in military gear. pic.twitter.com/6DE3pI1Npo

— PeterSweden (@PeterSweden7) March 11, 2023