Gigantyczny karambol na autostradzie. Zderzyło się ponad 40 samochodów [VIDEO]

Na autostradzie w pobliżu Budapesztu doszło w sobotę po południu do wielkiego karambolu z udziałem ponad 40 samochodów, w tym pięciu ciężarówek. W nocy policja poinformowała o jednej ofierze śmiertelnej, a wcześniej o kilkudziesięciu rannych.

„Ciało jednej z ofiar zostało znalezione pod spalonym wrakiem samochodu podczas prowadzenia akcji ratowniczej” – przekazała policja w sobotę około godz. 23. Wcześniej poinformowano o przewiezieniu do szpitala 39 osób. Rannych zostało dziesięcioro dzieci, w tym czworo poważnie.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 14.25 na 26. kilometrze autostrady M1 na wylocie z Budapesztu. W wyniku zderzenia pięciu ciężarówek oraz 37 samochodów osobowych około 20 pojazdów stanęło w płomieniach.

Przyczyną wypadku mógł być podmuch pyłu, który mógł spowodować nagły spadek widoczności – podało Węgierskie Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury (MKIF).

Na miejsce zdarzenia przybyły cztery helikoptery i 16 karetek. Ruch w obie strony został zamknięty i ma być wznowiony dopiero po przeprowadzeniu śledztwa, usunięciu pojazdów oraz ewentualnych naprawach drogi.

More than 40 vehicles collided in a pileup in #Hungary when a dust storm blocked visibility.

19 vehicles to catch #fire and resulted in 36 injuries, including one that was life-threatening and 13 that were serious, police said.#Budapest #baleset #Herceghalom #Dust #storm pic.twitter.com/hyUjvzcZRs

