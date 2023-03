Holandia wydali do Rabatu gangstera z „mocro mafii”

REKLAMA

Holandia może dokonać ekstradycji posiadającego obywatelstwa Holandii i Maroka gangstera. Sąd w Lelystad zezwolił właśnie na ekstradycję do Maroka Achrafa B., podejrzanego o udział w strzelaninie w kawiarni Café la Crème w Marrakeszu w 2017 roku.

Ten mężczyzna jest także podejrzany o udział w kilku zabójstwach zleconych przez mafię i słynnego gangstera Ridouana Taghiego w Holandii. Ridouan Taghi to marokańsko-holenderski przestępca podejrzewany o co najmniej dziesięć morderstw, handel narkotykami i kierowanie organizacją przestępczą.

REKLAMA

W 2017 roku Achraf B. został skazany już na dożywocie w związku ze sprawą Marengo i udział w morderstwie w Maroku. Dwóch zamachowców miało rozkaz wyeliminowania innego holendersko-marokańskiego przestępcy Mustafy F. w kawiarni w Marrakeszu. Przez pomyłkę zabili jednak syna marokańskiego sędziego.

Adwokaci Achrafa B. sprzeciwiali się ekstradycji, przekonując, że oskarżenie było motywowane politycznie i ten nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Holenderski wymiar sprawiedliwości uznał jednak ekstradycję za „dopuszczalną”. Ostateczna decyzja należy teraz do holenderskiego ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Dilana Yesilgöza.

Sąd odnotował jednak na użytek decyzji ministra „niepokojącą sytuację w zakresie praw człowieka w królestwie Maroka i doradził, by zadbać o to, by Ashraf B. nie został skazany na śmierć i aby mógł odbywać karę w… Holandii”.

Obydwa kraje zaledwie kilka tygodni temu zawarły porozumienia w sprawie ekstradycji i lepszej współpracy sądowej. Gangster jest pierwszą „ofiarą” tej umowy.

Twee Nederlanders veroordeeld tot doodstraf in Marokko https://t.co/mBJM40j4Xo via @telegraaf

plotseling heb ik veel simpatie voor marocco , dus viva marocco , wat een verschil met nederland waar een mensenleven niet veel waard is , marocco straft gepast , — Tomasso EL Grande (@el_tomasso) January 19, 2023

Źródło: Bledi.net