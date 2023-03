Iga Świątek kończy współpracę ze sponsorem, bo ten wrócił na rynek rosyjski

REKLAMA

Iga Świątek kończy współpracę sponsorską z chińską firmą Xiaomi. Powód? Producent telefonów komórkowych wrócił na rynek rosyjski.

Xiaomi coraz bardziej rozpycha się na polskim rynku i stopniowo zdobywa kolejnych klientów. Wg ostatnich danych smartfony tej firmy są już drugą najpopularniejszą marką w Polsce.

Chińska firma od lutego 2021 roku współpracuje z Igą Świątek, która aktualnie jest numerem 1 światowego rankingu w tenisie ziemnym. Polka dłużej jednak globalnym ambasadorem Xiaomi nie będzie – wraz z końcem marca współpraca dobiegnie końca.

Według informacji wyborcza.biz, powodem zakończenia współpracy jest postawa Xiaomi wobec wojny na Ukrainie. A konkretniej – chęć zarabiania na rynku rosyjskim, gdzie konkurencja po wycofaniu się kilku firm jest zdecydowanie mniejsza.

Xiaomi wprawdzie na początku rosyjskiej inwazji także wycofało się z tamtejszego rynku, jednakże w ostatnich tygodniach, po cichu i nie ogłaszając tego wszem i wobec, wróciło na rosyjski rynek, by czerpać zyski.

To miało nie spodobać się Świątek. „Iga Świątek współpracowała dotychczas z polskim oddziałem Xiaomi, promując produkty marki wyłącznie w Polsce. Znane jest jej szerokie wsparcie dla Ukrainy i konkretne działania pomocowe oraz jasne stanowisko osobiste przeciwne tej wojnie. Szczegóły współpracy z Xiaomi Polska są objęte poufnością, jednak współpraca ta kończy się wraz z 31 marca tego roku” — poinformował wyborcza.biz zespół prasowy tenisistki.

Nie można też wykluczyć, że Świątek ma już coś lepszego na horyzoncie. Gdy dwa lata temu podpisywała kontrakt, jej sytuacja, tj. pozycja i wartość marketingowa, była zupełnie inna niż obecnie.

Tak czy inaczej, najbliższa kampania reklamowa chińskiej marki będzie więc ostatnią, w której polska tenisistka weźmie udział.

